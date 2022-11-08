Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 24,72 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 4.356,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.297,49, en yüksek 4.412,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 artışla 4.360,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,20 ve sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,91 ve teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,84 puan ve yüzde 0,63 yükselişle 4.767,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.710 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.710 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kazançla 1 milyon liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5673 lira, satışta 18,6417 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5703 lira, satışta 18,6447 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,04'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0055, sterlin/dolar paritesi 1,1536, dolar/yen paritesi de 145,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,35 düşüşle 97,20 dolardan işlem görüyor.