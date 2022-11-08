8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,63 puan artarak 4.360,28 puandan kapandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 19:31
Takip Et

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
+
Aa
-

BIST 100 endeksi, güne 24,72 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 4.356,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.297,49, en yüksek 4.412,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 artışla 4.360,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,20 ve sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,91 ve teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,84 puan ve yüzde 0,63 yükselişle 4.767,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.710 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.710 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kazançla 1 milyon liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5673 lira, satışta 18,6417 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5703 lira, satışta 18,6447 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,04'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0055, sterlin/dolar paritesi 1,1536, dolar/yen paritesi de 145,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,35 düşüşle 97,20 dolardan işlem görüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
2
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
3
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
4
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
5
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
6
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Nureddin Nebati Erdoğan’ı böyle yalanlamış CHP'yi göklere çıkarmış: İşte o satırlar
7
﻿Nureddin Nebati Erdoğan’ı böyle yalanlamış CHP'yi göklere çıkarmış: İşte o satırlar
﻿Nureddin Nebati Erdoğan’ı böyle yalanlamış CHP'yi göklere çıkarmış: İşte o satırlar
﻿Özgür Özel: Bir partinin seçim şarkısını polis bandosunu çaldırmak, bu devletin çivisini çıkarmaktır
﻿Özgür Özel: Bir partinin seçim şarkısını polis bandosunu çaldırmak, bu devletin çivisini çıkarmaktır
﻿Özgür Özel: Bir partinin seçim şarkısını polis bandosunu çaldırmak, bu devletin çivisini çıkarmaktır
﻿Derbide görev yapan top toplayıcı çocuk PFDK'da
﻿Derbide görev yapan top toplayıcı çocuk PFDK'da
﻿Derbide görev yapan top toplayıcı çocuk PFDK'da
﻿5 Süper Lig Kulübü Disiplin Kurulu'nda: Ceza geliyor
﻿5 Süper Lig Kulübü Disiplin Kurulu'nda: Ceza geliyor
﻿5 Süper Lig Kulübü Disiplin Kurulu'nda: Ceza geliyor
﻿Kayserispor'da iki imza
﻿Kayserispor'da iki imza
﻿Kayserispor'da iki imza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.