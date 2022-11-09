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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 kazançla 4.360,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.426,62 puana taşıdı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 18:26
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 109 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,11 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,43 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de bir güç değişimine işaret edebilecek kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi "bekle-gör" tutumunun benimsenmesi ile karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin de sürdüğüne işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları için son gönderim tarihi olduğunu hatırlatan analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 puanın direnç, 4.280 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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