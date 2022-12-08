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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,88 puan artarak 4.855,92 puandan kapandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 18:52
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 3,70 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.823,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.711,43, en yüksek 4.859,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 4.855,92 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 0,52, teknoloji endeksi yüzde 2,29 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,30 puan ve yüzde 0,39 yükselişle 5.200,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Tüpraş ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.794 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.794 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 kazanımla 1 milyon 75 bin 798,50 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6072 lira, satışta 18,6818 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6036 lira, satışta 18,6781 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0546, sterlin/dolar paritesi 1,2234, dolar/yen paritesi de 136,37 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 azalarak 77,46 dolardan işlem görüyor. (AA)

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