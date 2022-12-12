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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,76 kazançla 5.193,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.222,55 puana taşıdı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 18:32
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 188 puan artarken, toplam işlem hacmi 135,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,03 ve holding endeksi yüzde 2,49 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,95 ile iletişim oldu.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Fed üyelerinin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Yarın veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyor.

Ekonomistler, ekimde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 0,2 azalacağını öngörüyor. (AA)

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