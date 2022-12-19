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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,62 puan artarak 5.391,91 puandan kapandı...

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 19:43
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 56,32 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.270,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.267,74, en yüksek 5.403,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,41 artışla 5.391,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,95, sanayi endeksi yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 1,60 ve teknoloji endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 222,07 puan ve yüzde 3,98 yükselişle 5.804,74 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Yapı Kredi Bankası, Petkim, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.792,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.792,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 1 milyon 84 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6181 lira, satışta 18,6927 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6137 lira, satışta 18,6883 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0610, sterlin/dolar paritesi 1,2179, dolar/yen paritesi de 136,61 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 artışla 80,82 dolardan işlem görüyor. (AA)

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