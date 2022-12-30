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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,24 puan artarak 5.509,16 puandan kapandı...

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 18:48
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 33,86 puan ve yüzde 0,62 kazanımla 5.510,78 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.489,20, en yüksek 5.562,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 5.509,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47, sanayi endeksi yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 0,18 ve teknoloji endeksi yüzde 3,75 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,68 puan ve yüzde 0,50 yükselişle 5.944,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 49'u geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Turkcell, Tüpraş ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.818 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.818 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 1 milyon 107 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6852 lira, satışta 18,7601 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6835 lira, satışta 18,7584 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0672, sterlin/dolar paritesi 1,2039, dolar/yen paritesi de 132,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,90 yükselişle 84,45 dolardan işlem görüyor. (AA)

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