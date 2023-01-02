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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,76 artışla günü 5.661,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.661,49 puana taşıdı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 19:01
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 151,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26 ve holding endeksi yüzde 2,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,64 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,08 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamalarının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.680 seviyesinin direnç, 5.450 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,61 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre, bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor. (AA)

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