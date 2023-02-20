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Borsa günü yükselişle bitirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,43 değer kazanarak günü 5.148,93 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 18:26
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle bitirdi
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 73,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 3,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,21 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile iletişim oldu.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde finansal hizmetler endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de 2. el konut satışları, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 seviyesinin direnç, 5.000 ve 4.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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