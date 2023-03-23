Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 3,85 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.997,21 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.983,70, en yüksek 5.061,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 artışla 5.061,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,53, sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 1,07, teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 66,85 puan ve yüzde 1,21 yükselişle 5.578,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 22'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Oyak Çimento, Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.984,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.984,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 kazançla 1 milyon 226 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,0090 lira, satışta 19,0852 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,0032 lira, satışta 19,0794 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,55'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi de 131,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,8 artışla 76,9 dolardan işlem görüyor. (AA)