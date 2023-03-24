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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94,44 puan artarak 5.001,06 puandan kapandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 19:50
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 25,09 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 4.931,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 4.890,90, en yüksek 5.001,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 artışla 5.001,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,04, sanayi endeksi yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 117,16 puan ve yüzde 2,17 yükselişle 5.511,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 17'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.948,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.948,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 kayıpla 1 milyon 211 bin 390 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,0032 lira, satışta 19,0794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9881 lira, satışta 19,0642 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2240, dolar/yen paritesi de 132,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,2 artışla 75,9 dolardan işlem görüyor. (AA)

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