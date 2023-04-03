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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak günü 4.839,46 puandan tamamladı...

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:30
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 55 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeni haftaya karışık seyirle başladığını ifade etti.

Dün OPEC+ ülkeleri, mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğini açıklamıştı.

Yarın veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyelerinin destek, 4.850 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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