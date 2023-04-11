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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,94 puan artarak 5.124,25 puandan kapandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 19:49
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 18,47 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.110,78 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.082,05, en yüksek 5.143,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 5.124,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 33,04 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 5.641,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Girişim Elektrik Sanayi, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri ve Oyak Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 2.004 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.004 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 kayıpla 1 milyon 275 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,2484 lira, satışta 19,3255 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,2246 lira, satışta 19,3016 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2430, dolar/yen paritesi de 133,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 artışla 85 dolardan işlem görüyor. (AA)

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