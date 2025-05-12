Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da yatırımcılar haftanın ilk gününe güçlü bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi, 356,56 puan artarak günü 9.747,07 puanla tamamlarken, önceki kapanışa göre yüzde 3,80'lik dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.

Güne 220,70 puanlık artışla başlayan endeks, gün içinde 9.570 puanı görse de en yüksek 9.767 puana kadar çıkarak yatırımcı güvenini perçinledi. BIST 30 endeksi de yüzde 4,11’lik yükselişle 10.709,61 puana çıktı.

Sektörel endekslerde mali endeks yüzde 3,88, hizmetler endeksi yüzde 3,75, sanayi endeksi yüzde 3,14 değer kazanırken; teknoloji endeksi yüzde 3,75 değer kaybederek negatif ayrıştı.

HİSSELERDEN BİRAZI GERİLEDİ

BIST 100 endeksine dahil 88 hisse değer kazanırken, sadece 12’si geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C) ve Koç Holding öne çıktı.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.30 itibarıyla 3.237 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda kilogram fiyatı yüzde 3,2 düşüşle 4 milyon 56 bin liraya geriledi.

Tahvil piyasasında ise 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 42,44, bileşik getirisi yüzde 46,94 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın açıkladığı efektif döviz kuruna göre, dolar alış kuru 38,6490 lira, satış kuru 38,8039 lira oldu. Dolar, uluslararası piyasalarda euro karşısında 1,1110, sterlin karşısında 1,3200 seviyelerinde işlem görürken, yen karşısında ise 148,20 seviyesinde seyretti.

Petrol piyasalarında da hareketlilik dikkat çekti. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 65 dolara çıktı.