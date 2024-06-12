Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı

BIST 100 endeksi, günün başlangıcında 11,43 puanlık ve yüzde 0,11'lik bir artışla 10.062,81 puandan açılış yaptı.

Gün boyunca en düşük 10.040,88 ve en yüksek 10.231,75 puanlarına ulaşan BIST 100 endeksi, gün sonunda önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,14'lük bir artışla 10.165,52 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 oranında değer kazandı.

BIST 30 endeksi ise, önceki kapanışa göre 132,78 puan ve yüzde 1,21'lik bir kazançla 11.106,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 57'si değer kazanırken, 43'ü değer kaybetti. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Pegasus Hava Taşımacılığı, Ereğli Demir Çelik ve Koç Holding, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 330 DOLAR

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.30 itibarıyla 2 bin 330 dolar seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda, standart altının kilogram fiyatı %0,7 düşüşle 2 milyon 398 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda, 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemleri, basit getiri olarak yüzde 39,25'ten, bileşik getiri olarak ise %43,10'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2847 lira, satışta 32,4140 lira olarak duyurdu. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2901 lira, satışta 32,4194 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2840, dolar/yen paritesi ise 155,80 seviyesinde işlem görüyordu.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise sabit bir seyirle 81,9 dolardan alıcı buluyordu.

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