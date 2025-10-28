BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,64 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 49,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 düşerken, holding endeksi yüzde 0,37 artış gösterdi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,61 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,98 ile spor oldu.Yurt içi piyasalarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle bugün yarım gün işlem yapıldı.

Küresel piyasalardaki dalgalı seyre rağmen BIST 100 endeksi günü kazançla tamamladı.Borsada 29 Ekim Çarşamba günü işlem olmayacak, bugünkü işlemlerin takası 31 Ekim’de yapılacak.

Analistler, günün devamında ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin izleneceğini ifade etti.