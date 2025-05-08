Borsa günü yükselişle tamamladı. İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler (8 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı. İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler (8 Mayıs 2025)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 204,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,3 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 1,30,...

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 204,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,06 ile kimya petrol plastik, tek gerileyen yüzde 0,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Mayıs 2025)Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Mayıs 2025)

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4,25'e çekti.

ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa güne yükselişle başladı: Piyasalarda ABD rüzgârı! (8 Mayıs 2025)Borsa güne yükselişle başladı: Piyasalarda ABD rüzgârı! (8 Mayıs 2025)

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