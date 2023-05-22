Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kaybederek 4.490,97 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,76 puan değer kaybederek 4.490,97'ye indi. Toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,23 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,55 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Geçen hafta cuma günü müzakerelerin yeniden açmaza girmesiyle risk algısı güçlense de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bugün için tekrar görüşmek üzere anlaştığı yönündeki haber akışı risk algısını törpülüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesi, pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri ile birlikte ABD'nin borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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