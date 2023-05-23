Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 4.455,96 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,23 puan düşerek 4.455,96'ya indi. Toplam işlem hacmi 17,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişeler hafiflese de varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti krizine ilişkin görüşmelerine devam ederken, ikili, temerrüde düşmenin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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