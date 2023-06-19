Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,41 değer kaybederek 5.398,16 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,32 puan azalarak 5.398,16'ya indi. Toplam işlem hacmi 27 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,71 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,76 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamalardaki "şahin" ton, pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşma gerekeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards Yazarlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti Siyaset
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi Güncel
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek Spor
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı Magazin
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü Güncel
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü