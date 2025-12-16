Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 126,31 puan ve yüzde 1,1 azalışla 11.330,02 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 56,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,46 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 4,47 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makro ekonomik verilere göre Konut Fiyat Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 2,7, yıllık bazda yüzde 31,4 arttı. Türkiye genelinde konut satış sayısı ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalışla 141 bin 100 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de tarım dışı istihdam ile işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.450 ve 11.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.