Borsa günün ilk yarısında geriledi (2 Ekim 2025)

Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kaybederek 11.086,61 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,61 puan ve yüzde 1,19 azalışla 11.086,61 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 70,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 0,26 ile iletişim, en çok düşen yüzde 8,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerinin faiz indirim beklentilerini beslemesiyle artan iyimserliklerle pozitif bir seyir izlerken BIST 100 endeksi genele yayılan satışlarla günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün veri akışında aksamanın olabileceğini altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

