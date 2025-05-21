Borsa İstanbul’da düşüş: BIST 100 geriliyor! (21 Mayıs 2025)

Günün ilk yarısında düşüş trendinde seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,33 puan ve yüzde 0,58 azalışla 9.458,67 puana indi.

Toplam işlem hacmi 33 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,78 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 1,39 ile ulaştırma sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’nin mali durumuna dair endişeler ve Fed yetkililerinin tarifelerin ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik açıklamaları risk iştahını azaltıyor.

Analistler, günün kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de haftalık mortgage başvurularının izleneceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Borsa güne düşüşle başladı! (21.05.2025)