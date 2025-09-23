Borsa günün ilk yarısında geriledi (23 Eylül 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,11 puan ve yüzde 0,93 düşüşle 11.361,96 puana indi.Toplam işlem hacmi 69,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,09 geriledi.

Sektör endekslerinde en fazla kazandıran yüzde 1,2 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 3,45 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) beklenen faiz indirimlerine dair bazı banka üyelerinin temkinli açıklamaları izlenirken, BIST 100 endeksi güne başladığı olumsuz seyri sürdürerek günün ilk yarısını tamamladı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 12,3 puan yükselerek 177,1 seviyesine ulaştı.

Analistler, günün devamında yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması, cari işlemler dengesi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

Borsa güne düşüşle başladı (13 Eylül 2025)

Borsalar haftaya yükselişle merhaba dedi: Teknolojide yükseliş, sağlıkta düşüş