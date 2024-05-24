Borsa günün ilk yarısında geriledi

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybı yaşadı. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 4,27 ile spor sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 2,24 ile inşaat sektörü yaşadı. Öğle saatlerine kadar düşüş gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 61,65 puan altına inerek 10.730,89 puana geriledi ve toplam işlem hacmi 44 milyar lira olarak gerçekleşti.

Küresel piyasalarda ise risk algısı yükseldi. Analistler, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin canlılık göstermesinin ardından, Fed'in ilk faiz indirimi beklentilerinin Kasım ayına ertelenmesiyle risk algısının arttığını ifade etti. Öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.800 ve 11.000 seviyeleri ise direnç olarak görülüyor.