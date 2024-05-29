Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 54,66 puan altında, 10.622,83 puan seviyesine indi. Toplam işlem hacmi ise 36 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi ise yüzde 0,05 oranında değer kaybı yaşadı.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 1,76 ile inşaat sektörü elde ederken, en fazla kaybı yüzde 2,16 ile bilişim sektörü yaşadı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'deki enflasyon kaygılarının Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimi takvimine dair belirsizlikleri artırdığını ve bu durumun piyasalarda karışık bir seyir oluşturduğunu ifade ettiler. Bugünün gündeminde Fed'in Bej Kitap raporunun olduğunu belirttiler.

Yurt içi veri gündeminin bugün sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in Bej Kitap raporu ve banka yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini söyleyen analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanların destek, 10.800 ve 10.900 puanların ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını dile getirdiler.