Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa kıyasla 54,65 puan ve yüzde 0,53 değer kaybı ile 10.225,04 puana gerilemiş durumda. Dünkü kapanışını 10.279,69 puandan yapan BIST 100 endeksi, bugüne 42,76 puanlık bir artışla 10.322,45 puandan başlangıç yaptı.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük olarak 10.195,69 puanı ve en yüksek olarak 10.335,75 puanı gördü.

Aynı dönemde, teknoloji endeksi yüzde 1,67, mali endeks yüzde 1,17, sınai endeks %0,66 ve hizmet endeksi %0,44 oranında değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 25'i değer kazanırken, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ons fiyatı 2.337 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli gösterge tahvilin, bugünkü işlemleri saat 13.00 itibarıyla yüzde 38,37 basit getiri ve yüzde 42,05 bileşik getiri seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 155,50 seviyelerinde işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada, dolar 32,2800 liradan, avro ise 35,1980 liradan satışa sunuldu.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 1,8'lik bir düşüşle 2.337 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1'lik bir artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.