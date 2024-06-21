Borsa günün ilk yarısında geriledi

Sabah seansında dalgalanmalar gösteren endeks, saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 0,83 puan azalarak bu seviyeye geriledi ve toplam işlem hacmi 45,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 0,19 düşüş yaşadı. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 1,57 ile elektrik sektörü elde ederken, en büyük kaybı yüzde 0,96 ile iletişim sektörü yaşadı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ihtiyatlı yorumları ve Avrupa'daki seçim belirsizlikleri nedeniyle küresel piyasalarda risk algısının azaldığını ifade etti.

Ayrıca, analistler öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ikinci el konut satışlarının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek, 10.800 ve 10.900 seviyeleri ise direnç olarak öne çıktı.