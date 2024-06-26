Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,40 puan azalarak 10.581,58 puana gerilemiş durumda. Toplam işlem hacmi ise 32,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi ise yüzde 0,50 değer kaybı yaşadı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 1,41 ile sigorta sektörü elde ederken, en fazla kaybı ise yüzde 2,83 ile iletişim sektörü yaşadı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki politikalarına dair ipuçları arandığını ve banka yetkililerinin ihtiyatlı açıklamalarıyla piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

Öğleden sonra, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceği belirtildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puan destek seviyeleri olarak, 10.800 ve 10.900 puan ise direnç seviyeleri olarak izleniyor.