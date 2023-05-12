Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 4.831,06 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,94 puan değer kaybederek 4.831,06'ya indi. Toplam işlem hacmi 40,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,04 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Borç limitine ilişkin açıklamalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceğini ve küresel bir gerilemeyi ateşleyebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Kongre liderlerinin bugün yapacağı toplantının ertelendiğine yönelik haberler öne çıkarken, erteleme sebebinin alt komisyonlardaki hazırlıkların yetişmemesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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