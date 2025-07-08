Borsa günün ilk yarısında geriledi (8 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi (8 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 10.041,23 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,45 puan ve yüzde 0,66 azalışla 10.041,23 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 45,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinin en çok kazanan yüzde 1,32 ile madencilik, en fazla düşen yüzde 1,85 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamasının ardından azalan risk iştahıyla karışık bir seyir izleniyor.

Analistler günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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