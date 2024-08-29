Borsa günün ilk yarısında geriledi

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,22 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi 26,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile turizm olurken, en çok kaybeden ise bankacılık sektörü oldu.

Küresel piyasalar, Nvidia’nın olumlu bilanço sonuçlarına rağmen satış ağırlıklı seyrini sürdürürken, bugün ABD’de açıklanacak büyüme ve Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine odaklandı.

Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul’da yarın işlem yapılmayacak.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini belirtti.

Borsa güne yükselişle başladı

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon ve ABD’de büyüme ile 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.500 puan destek, 9.850 ve 10.000 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.