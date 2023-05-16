Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,21 puan değer kaybederek 4.489,00'a indi. Toplam işlem hacmi 28,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,34 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,84 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Borç limitine ilişkin salı günü Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelere ilişkin iyimser bir tablo çizerken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, bugünkü görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda, görüşmelere ilişkin, "Hala birbirimizden çok uzakta olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayın seçilme yeterliliği kazanamadığını, daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.