Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok değer kaybeden sektörler (31Aralık 2024)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,43 puan ve yüzde 0,45 azalışla 9.845,28 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,31 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.