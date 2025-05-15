Borsa günün ilk yarısında geriledi: Powell’ın Sözleri Borsayı Sarsacak mı? (15 Mayıs 2025)

Günün ilk yarısında aşağı yönlü seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,14 puan ve yüzde 0,78 değer kaybıyla 9.625,43 puana indi.

Toplam işlem hacmi 39,5 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,42 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,85 ile finansal kiralama ve faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,27 ile kimya petrol plastik sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin etkilerine dair belirsizlikler yön arayışını sürdürürken, yatırımcılar bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklandı.

Ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı’na yönelik İstanbul’da düzenlenen ve tarafları bir araya getirecek barış görüşmeleri yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Analistler, günün devamında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD’de üretici enflasyonu verilerinin izleneceğini belirterek, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanların destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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