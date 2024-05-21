Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 11.078,09 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 328,40 puan ve yüzde 3,06 değer kazancıyla 11.067,98 oldu.

Toplam işlem hacmi 115,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,80, holding endeksi yüzde 4,18 değer kazandı. En çok kazandıran sektör bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,68 ile taş toprak sektörü oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin “temkinli” sözle yönlendirmelerinin ardından küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Yurt içi piyasalarda bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrışma görüldü. Yapı ve Kredi Bankası’nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin söylentiler etkili oldu. Koç Holding hisseleri de günün ilk yarısında yüzde 10 yükselerek şirketin piyasa değerini 20 milyar doların üzerine taşıdı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 11.250 ve 11.500 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.800 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması da piyasaların odağında olacak.