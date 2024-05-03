Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Öğle saatlerinde, endeks önceki kapanışın 55,51 puan ve yüzde 0,54 üzerinde, 10.264,16 puana yükseldi. İşlem hacmi ise 57,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 1,49 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 0,31 düşüş yaşadı. Sektör endeksleri içinde, menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 1,63 ile en fazla kazancı sağlarken, spor endeksi %2,55 ile en büyük kaybı yaşayan sektör oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son kararları sonrası küresel hisse senedi piyasalarının yön arayışının sürdüğünü ve bugün ABD’de açıklanacak olan istihdam raporunun yatırımcı kararlarını etkileyeceğini belirtti. Ayrıca, piyasaların kapanışından sonra S&P’nin Türkiye ile ilgili değerlendirmesinin de önemli olacağı vurgulandı.

Teknik analiz açısından, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puanlar direnç seviyesi olarak, 10.200 ve 10.100 puanlar ise destek seviyesi olarak izlenecek.