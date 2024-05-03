Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.286,57 puan ile tarihi bir zirveye ulaştı.

Öğle saatlerinde, endeks önceki kapanışın 55,51 puan ve yüzde 0,54 üzerinde, 10.264,16 puana yükseldi. İşlem hacmi ise 57,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 1,49 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 0,31 düşüş yaşadı. Sektör endeksleri içinde, menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 1,63 ile en fazla kazancı sağlarken, spor endeksi %2,55 ile en büyük kaybı yaşayan sektör oldu.

borsa.jpg

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son kararları sonrası küresel hisse senedi piyasalarının yön arayışının sürdüğünü ve bugün ABD’de açıklanacak olan istihdam raporunun yatırımcı kararlarını etkileyeceğini belirtti. Ayrıca, piyasaların kapanışından sonra S&P’nin Türkiye ile ilgili değerlendirmesinin de önemli olacağı vurgulandı.

Teknik analiz açısından, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puanlar direnç seviyesi olarak, 10.200 ve 10.100 puanlar ise destek seviyesi olarak izlenecek.

İlgili Haberler
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Borsa tarihi zirveyi gördü. 10 bin 200 puanı aştı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsada şampiyon belli oldu. Yatırımcıların yüzü güldü
Son Haberler
Acun Ilıcalı’nın acı günü Spor
Acun Ilıcalı’nın acı günü
Serap Belovacıklı ve Ümit Özlale'den ilk paylaşım geldi! Sessizliklerini bozdular Gündem
Serap Belovacıklı ve Ümit Özlale'den ilk paylaşım geldi! Sessizliklerini bozdular
Karaman’da dolu ve selin ağır bilançosu ortaya çıktı Yerel Haberler
Karaman’da dolu ve selin ağır bilançosu ortaya çıktı
Karnında akvaryumlu elbisesiyle bir garip baby shower Video
Karnında akvaryumlu elbisesiyle bir garip baby shower
Babaeski’de 6 motosiklet trafikten men edildi Yerel Haberler
Babaeski’de 6 motosiklet trafikten men edildi
ABD Başkanı Biden 2 müttefikini yabancı düşman olarak değerlendirdi Dünya
ABD Başkanı Biden 2 müttefikini yabancı düşman olarak değerlendirdi
Arda Güler havalara uçtu Spor
Arda Güler havalara uçtu