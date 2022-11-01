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Borsa günün ilk yarısında rekoru gördü, 4100 seviyesine yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.100,23 puana taşıdı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:38
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Borsa günün ilk yarısında rekoru gördü, 4100 seviyesine yükseldi

Borsa günün ilk yarısında rekoru gördü, 4100 seviyesine yükseldi
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BIST 100 endeksi, 4.100,23 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,37 puan ve yüzde 2,85 değer kazancıyla 4.092,32 puan oldu. Toplam işlem hacmi 39,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,80 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

Fed'in yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda Banka'nın yarınki toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Devam eden bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliklerin de sürdüğünü belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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