Toplam işlem hacmi 61,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,71 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,98 ile orman-kağıt-baskı olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,01 ile sigorta sektörü oldu.Küresel piyasalarda yatırımcılar, bugün açıklanacak Fed faiz kararı ve yetkililerin açıklamalarına odaklanmış durumda. Bu ortamda BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Yurt içinde ekim ayı sanayi üretim endeksi aylık bazda yüzde 0,8 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi.Analistler, günün geri kalanında ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması, Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının yakından izleneceğini belirtti.

Teknik olarak BIST 100’de 11.350 ve 11.450 seviyeleri direnç, 11.200 ve 11.100 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.