Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında artış gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 152,76 puan üzerine çıkarak 10.634,06 puana erişti. Toplam işlem hacmi ise 54,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 2,49 ile iletişim, en fazla kaybı ise yüzde 0,13 ile madencilik sektörü yaşadı.

Analistler, ABD büyüme verisinin düşürülmesine rağmen küresel hisse senedi piyasalarında olumsuz bir eğilim saptandığını ifade ediyorlar ve bugünün odak noktasının, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından enflasyon göstergesi olarak kabul edilen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde olduğunu belirtiyorlar.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME

Yurt içi piyasalarda açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %5,7 oranında büyüdü.

BIST 100 endeksi için 10.700 ve 10.800 puanlar direnç noktaları, 10.500 ve 10.400 puanlar ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.