Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında artış eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 49,18 puan üzerine çıkarak 10.100,55 puana erişti. Toplam işlem hacmi ise 37,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 artarken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 1,86 ile metal eşya makina sektörü elde ederken, en fazla kaybı ise %1,45 ile bilişim sektörü yaşadı.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir olduğunu ve bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtiyorlar.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

ABD'de son zamanlarda yayınlanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller verdiği ve bu durumun Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizliği artırdığı ifade ediliyor. Analistler, bugünkü faiz kararının ardından açıklanacak "nokta grafiği"nin, olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlaması hakkında ipuçları sunmasını bekliyorlar.

Analistler, bugün Türkiye'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasa dalgalanmalarını artırabileceğini ve Powell'ın açıklamalarıyla Fed'in gelecek dönemdeki politikalarına dair işaretler aranacağını vurguluyorlar.

Öğleden sonra yurt dışında, Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra, ABD'de enflasyon dahil olmak üzere yoğun bir veri gündemi izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puan seviyeleri direnç olarak, 10.000 ve 9.900 puan seviyeleri ise destek olarak görülüyor.