Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında artış gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,57 puanlık bir artışla 10.739,78 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 54,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi ise yüzde 1,40 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 2,87 ile spor sektörü elde ederken, en çok kaybı ise yüzde 0,61 ile sigorta sektörü yaşadı.

Diğer yandan, Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeden çıkarıldı. Analistler, ABD'de dün yayınlanan karışık verilerin ardından küresel pay piyasalarında ihtiyatlı bir seyir izlendiğini, ancak Türkiye'nin gri listeden çıkışıyla iç piyasaların olumlu bir ayrışma gösterdiğini belirtti.

Analistler ayrıca, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından enflasyon göstergesi olarak kabul edilen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların dikkatini çektiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puan seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puan seviyeleri ise destek olarak görülüyor.