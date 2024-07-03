Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında artış trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 76,82 puan üstünde, 10.523,06 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 41,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi ise yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı bankacılık elde ederken, en çok kaybı yüzde 1,98 ile ticaret sektörü yaşadı.

Günü artışla açan BIST 100 endeksi, enflasyon verilerinin yavaşlama gösterdiğini ortaya koymasının ardından, bankacılık hisselerinin öncülüğünde 10.600 seviyesini aştı ve daha sonra 10.500 puan seviyesinde istikrarını korudu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla ilgili olumlu yorumlarının ardından küresel piyasalarda olumlu bir hava hakim olduğunu ifade ederek, bugün ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin başı çektiği yoğun bir veri gündeminin yatırımcıların dikkat merkezinde olduğunu belirtti.

Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,38 arttı. Yıllık enflasyon oranları ise tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak kaydedildi.

TÜFE, mayıs ayında aylık yüzde 3,37, yıllık ise yüzde 75,45 artış göstermişti.

Öğleden sonraki seanslarda, yurt içinde enflasyon verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin; yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı dahil olmak üzere yoğun veri akışının izleneceği ifade edildi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.300 seviyelerinin ise destek olarak görüldüğünü kaydetti.