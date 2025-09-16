Borsa günün ilk yarısında yükseldi: 11 bini aştı! (16 Eylül 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 11,48 puan ve yüzde 0,1 değer kazanarak 11.011,73 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, bankacılık endeksi yüzde 0,5, holding endeksi yüzde 0,74 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kayıp yüzde 1,44 ile ulaştırma sektöründe yaşanırken, en çok kazandıran yüzde 7,89 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı ve ABD-Çin görüşmeleri yatırımcıların dikkatindeyken, BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki negatif seyre rağmen dünkü yükselişini sürdürdü ve günün ilk yarısını 11 bin puanın üzerinde kapattı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 31,4 yükselirken, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustosta geçen yıla göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319’a ulaştı.

Analistler, günün devamında ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

