Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 15,08 puan ve yüzde 0,14 artarak 10.887,64 puana ulaştı. Dünkü kapanışını 10.872,56 puandan yapan BIST 100 endeksi, bugüne 36,89 puan ve yüzde 0,34'lük bir artışla 10.909,45 puandan başlangıç yaptı.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 10.856,57 puanı ve en yüksek 10.944,72 puanı gördü.

Sektörel endekslerde, mali endeks yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 artış kaydederken, teknoloji endeksi yüzde 0,01 ve hizmet endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında, BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 51'i değer kazanırken, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri sırasıyla Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

ALTIN ONS FİYATI 2.362 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda, 18 Şubat 2026 vadeli gösterge tahvilin bugünkü işlemleri saat 13.00 itibarıyla %36,12 basit getiri ve %39,39 bileşik getiri ile gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 160,70 seviyesinde işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada, dolar 32,7090 liradan, avro 35,4130 liradan satışa sunuldu.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2.362 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 düşüşle 87 dolardan işlem görüyor.