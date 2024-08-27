Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Dün 9.565,76 puandan kapanan endeks, güne 4,03 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.561,73 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 5,79 puan ve yüzde 0,06 artışla 9.571,54 puana çıktı.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.523,25, en yüksek 9.607,71 puanı gördü. Mali endeks yüzde 0,30 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,15, hizmet endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51’i yükselirken, 43’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Borsada hisseleri dibe çakıldı! En zengin unvanını iki haftada kaybetti

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 2.509 dolardan işlem görüyor. Avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0350 liradan, avro ise 38,0510 liradan satılıyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 azalışla 79,7 dolardan işlem görüyor.

Borsa güne yatay başladı