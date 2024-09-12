Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 9.494,31 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,65 puan artış gösteren BIST 100 endeksi, toplamda 30,8 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,85 ile ulaştırma sektörü olurken, en çok kaybeden yüzde 1,24 ile sigorta sektörü oldu.

Analistler, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti. Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağında. Piyasalarda, ECB’nin politika faizlerini 25 baz puan indireceği beklentisi hakim. Ayrıca, bankanın bazı faiz oranlarında farklı büyüklükte indirim yapabileceği de fiyatlanıyor.

2023/04/20/borsa222333.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı temmuz ayında 566 milyon dolar fazla verdi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararı, ABD’de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.750 seviyeleri direnç, 9.450 ve 9.400 seviyeleri ise destek konumunda.

Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başladıBorsa İstanbul yeni güne yükselişle başladı

Son Haberler
Küfürü yedi camı kırdı
Küfürü yedi camı kırdı
Anadolu Efes ve Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması
Anadolu Efes ve Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması
Hatay'da deprem! (12 Eylül 2024)
Hatay'da deprem! (12 Eylül 2024)
Narin'in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Narin'in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Sanayici isyan etti: Mallarımız dünyayı dolaşıyor biz vize alamıyoruz
Sanayici isyan etti: Mallarımız dünyayı dolaşıyor biz vize alamıyoruz