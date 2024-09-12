Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,65 puan artış gösteren BIST 100 endeksi, toplamda 30,8 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,85 ile ulaştırma sektörü olurken, en çok kaybeden yüzde 1,24 ile sigorta sektörü oldu.

Analistler, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti. Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağında. Piyasalarda, ECB’nin politika faizlerini 25 baz puan indireceği beklentisi hakim. Ayrıca, bankanın bazı faiz oranlarında farklı büyüklükte indirim yapabileceği de fiyatlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı temmuz ayında 566 milyon dolar fazla verdi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararı, ABD’de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.750 seviyeleri direnç, 9.450 ve 9.400 seviyeleri ise destek konumunda.

Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başladı