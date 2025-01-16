Borsa günün ilk yarısında yükseldi (16 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.764,67 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,96 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.764,67 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 43,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,5 artarken holding endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar elde etmesi sonrası pozitif seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.