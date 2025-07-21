Borsa günün ilk yarısında yükseldi (21 Temmuz 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 202,53 puan ve yüzde 1,95 artışla 10.568,56 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 57,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi ise yüzde 1,99 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 2,48 ile gayrimenkul, tek kaybettiren ise yüzde 0,02 ile spor oldu.

ABD ekonomisinin güçlü seyrine karşın, ticaret görüşmelerindeki belirsizliklerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısında pozitif seyretti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya gerilerken, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,42, yıllık bazda yüzde 28,38 artış gösterdi.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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