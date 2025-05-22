Borsa günün ilk yarısında yükseldi (22 Mayıs 2025)

Günün ilk yarısında olumlu bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,56 puan ve yüzde 0,3 artışla 9.427,49 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 44,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,9, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,41 ile sigorta sektörü oldu.

Küresel piyasalar, ABD’deki kapsamlı vergi tasarısının bütçe açığını artırabileceği ve mali dengeyi bozabileceği endişeleriyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD’de yaşanan belirsizlikler, tahvil faizlerini artırarak küresel piyasalarda satış baskısı oluşturuyor.

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Yurt içinde ise bugün, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi’nde 2. Enflasyon Raporu’nun tanıtımı için düzenlenen bilgilendirme toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamalarda bulundu.

Karahan, bir önceki raporla aynı şekilde, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde olacağını öngördüklerini ifade ederek, “2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi koruduk. Enflasyonun 2027’de yüzde 8’e inerek orta vadede yüzde 5’te sabitlenmesini hedefliyoruz,” dedi.

Analistler, günün kalanında yurt içi ve yurt dışı veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurguladı.

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