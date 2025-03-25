Borsa günün ilk yarısında yükseldi! (25.03.2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 492,39 puan ve yüzde 5,29 artışla 9.793,43 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 84,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,81, holding endeksi yüzde 4,33 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 8,11 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Yurt içinde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.950 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.